不少人都會將恐怖情人，與家暴男混為一談，以為要動手動腳才算是病態。不過，精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。她又指曾有女生被男方分手後，因無法控制自己，瘋狂向對方糾纏，如於男方樓下呆等3日3夜、劃花對方私家車，最終不得不尋求協助。
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不少人都會將恐怖情人，與家暴男混為一談，以為要動手動腳才算是病態。不過，精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。她又指曾有女生被男方分手後，因無法控制自己，瘋狂向對方糾纏，如於男方樓下呆等3日3夜、劃花對方私家車，最終不得不尋求協助。
今日 22:00
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【TOPick診症室】恐怖情人唔只暴力咁簡單 醫生揭常見3大行為表現
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