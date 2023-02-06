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【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

去年美國急促加息，資金成本上漲影響投資樓市意欲，今年下半年有望見頂減息，利率明朗化對樓市有何利好影響？有分析指，機構性投資者的寫字樓投資比例最高，原因何在？去年亞太區商業房地產投資市場跌雙位數，資金尋找出路續流入亞洲地區，美國通脹放緩，美元回落、香港HIBOR下跌，去年本港大手買賣成交金額達703億元，主要由哪些海外投資者吸納？中港通關利好零售商舖及酒店市道，民生區以哪一區的未來發展潛力最高？去年本港樓價自高位回落18%、本地住宅成交量更大跌40%，今年樓市走勢喘定回升？《ET財智Talk》請來高力香港資本市場及投資服務主管翟聰，分析本地及環球房地產投資新形勢！

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【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

去年美國急促加息，資金成本上漲影響投資樓市意欲，今年下半年有望見頂減息，利率明朗化對樓市有何利好影響？有分析指，機構性投資者的寫字樓投資比例最高，原因何在？去年亞太區商業房地產投資市場跌雙位數，資金尋找出路續流入亞洲地區，美國通脹放緩，美元回落、香港HIBOR下跌，去年本港大手買賣成交金額達703億元，主要由哪些海外投資者吸納？中港通關利好零售商舖及酒店市道，民生區以哪一區的未來發展潛力最高？去年本港樓價自高位回落18%、本地住宅成交量更大跌40%，今年樓市走勢喘定回升？《ET財智Talk》請來高力香港資本市場及投資服務主管翟聰，分析本地及環球房地產投資新形勢！

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