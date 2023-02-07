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【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得

上集《靚太安樂窩》和大家開箱黑膠收藏家Anthony 3層高的村屋，了解他儲物背後原因，並見識「5個3人家庭這麼多」的珍藏品。今集，Anthony首次在螢幕前公開「珍藏禁地」，分享價值連城的收藏，更會親授不同種類唱片的保存心得。各位CD迷，出發！

全文：https://topick.hket.com/article/3451277

靚太安樂窩
今日 21:00
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【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得

上集《靚太安樂窩》和大家開箱黑膠收藏家Anthony 3層高的村屋，了解他儲物背後原因，並見識「5個3人家庭這麼多」的珍藏品。今集，Anthony首次在螢幕前公開「珍藏禁地」，分享價值連城的收藏，更會親授不同種類唱片的保存心得。各位CD迷，出發！

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【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得
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