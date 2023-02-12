現今香港不少父母都會強迫子女學十八般武藝，為搏加分入名校。擁有兩子的黎諾懿卻形容自己的育兒方針是「反社會人格」，即會按兒子性格讓他們探索、碰釘，父子更會以老表相稱，5歲大仔黎峰睿精靈可愛，遺傳了爸爸對廚藝的細胞，小小年紀已學會用刀切東西，更在爸爸的教導下，初嘗品酒。
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現今香港不少父母都會強迫子女學十八般武藝，為搏加分入名校。擁有兩子的黎諾懿卻形容自己的育兒方針是「反社會人格」，即會按兒子性格讓他們探索、碰釘，父子更會以老表相稱，5歲大仔黎峰睿精靈可愛，遺傳了爸爸對廚藝的細胞，小小年紀已學會用刀切東西，更在爸爸的教導下，初嘗品酒。
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現今香港不少父母都會強迫子女學十八般武藝，為搏加分入名校。擁有兩子的黎諾懿卻形容自己的育兒方針是「反社會人格」，即會按兒子性格讓他們探索、碰釘，父子更會以老表相稱，5歲大仔黎峰睿精靈可愛，遺傳了爸爸對廚藝的細胞，小小年紀已學會用刀切東西，更在爸爸的教導下，初嘗品酒。
【湊得輕鬆啲】兒子唔揸筆寫字嗌伊健「長毛飛」 黎諾懿教仔：容許佢有點壞
現今香港不少父母都會強迫子女學十八般武藝，為搏加分入名校。擁有兩子的黎諾懿卻形容自己的育兒方針是「反社會人格」，即會按兒子性格讓他們探索、碰釘，父子更會以老表相稱，5歲大仔黎峰睿精靈可愛，遺傳了爸爸對廚藝的細胞，小小年紀已學會用刀切東西，更在爸爸的教導下，初嘗品酒。
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