「打邊爐」可算是香港人摯愛，可是對痛風患者而言或不是一件美事。痛風人士飲食上諸多限制，一旦體內過多「嘌呤」致尿酸過高引發痛風發作，苦不堪言。註冊營養師李珮璇（Wendy）接受TOPick訪問時表示，其實只要選對湯底或食材，痛風患者一樣可以享用火鍋的美味。
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「打邊爐」可算是香港人摯愛，可是對痛風患者而言或不是一件美事。痛風人士飲食上諸多限制，一旦體內過多「嘌呤」致尿酸過高引發痛風發作，苦不堪言。註冊營養師李珮璇（Wendy）接受TOPick訪問時表示，其實只要選對湯底或食材，痛風患者一樣可以享用火鍋的美味。
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「打邊爐」可算是香港人摯愛，可是對痛風患者而言或不是一件美事。痛風人士飲食上諸多限制，一旦體內過多「嘌呤」致尿酸過高引發痛風發作，苦不堪言。註冊營養師李珮璇（Wendy）接受TOPick訪問時表示，其實只要選對湯底或食材，痛風患者一樣可以享用火鍋的美味。
【活得健康啲】火鍋湯底如「嘌呤池」引痛風 營養師推薦痛風人士火鍋清單
「打邊爐」可算是香港人摯愛，可是對痛風患者而言或不是一件美事。痛風人士飲食上諸多限制，一旦體內過多「嘌呤」致尿酸過高引發痛風發作，苦不堪言。註冊營養師李珮璇（Wendy）接受TOPick訪問時表示，其實只要選對湯底或食材，痛風患者一樣可以享用火鍋的美味。
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