2022年強積金見紅，錄得金融海嘯以來第二大跌幅，新一年強積金該如何部署？哪些成分基金值得看高一綫？今集《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑，為你前瞻5大成分基金走勢，以及回顧過去一年強積金最終表現！周四13：30準時收看！
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2022年強積金見紅，錄得金融海嘯以來第二大跌幅，新一年強積金該如何部署？哪些成分基金值得看高一綫？今集《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑，為你前瞻5大成分基金走勢，以及回顧過去一年強積金最終表現！周四13：30準時收看！
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【退休積滿Fund】2023年強積金有望升X%？哪類成分基金反彈最強？5大成分基金走勢前瞻！周四13：30準時收看！
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