【童學園】德瑞國際學校雙語教學接軌國際　培育世界公民 通往全球頂尖學府

童學園

德國是全世界公認的教育大國，以平等而優質的教育聞名。而作為德國海外學校網絡的一部分，本港的德瑞國際學校學術實力雄厚，提供從幼稚園至中學一條龍教育，其德語國際部（GIS）採用德英雙語教學，致力培養學生成為世界公民，更是全港唯一提供德國中學國際考試文憑的學校，助學生升讀世界頂尖大學。校方亦為沒有德文基礎知識的中小學生，提供德語速成課程，助學生融入多元文化環境。

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