【金像獎2023】《給十九歲的我》宣布退選　金像獎主席爾冬陞：我們都好被動

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「第四十一屆香港電影金像獎」記者招待會在今日（2月9日）假香港文化中心舉行，公布入圍名單，當中受爭議的《給十九歲的我》獲最佳剪接、導演及電影共3項提名。不過，英華女學校發出聲明表示會退出競選。



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