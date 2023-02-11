網絡紅人司徒夾帶，原名陳學鳴，為香港第一代Youtuber及多媒體創作人，拍攝無數經典影片，每次出新片皆成為網絡熱話。司徒除了是Umovie創辦人及創作總監，於2014年亦成立網絡藝人娛樂有限公司，最近他轉型搞音響生意，笑指︰「很明顯拍片搵唔到食！」
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網絡紅人司徒夾帶，原名陳學鳴，為香港第一代Youtuber及多媒體創作人，拍攝無數經典影片，每次出新片皆成為網絡熱話。司徒除了是Umovie創辦人及創作總監，於2014年亦成立網絡藝人娛樂有限公司，最近他轉型搞音響生意，笑指︰「很明顯拍片搵唔到食！」
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【地區‧人‧情】拍片搵唔到食？ Youtuber轉型賣音響 司徒夾帶︰砌音響同娶老婆差唔多 自己鍾意就得！
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