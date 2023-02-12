【TOPick柴犬追星】蔡國威演藝事業遇樽頸曾轉行　罕談雙親坦言與生母感情淡如水

TOPick柴犬追星

TVB藝人蔡國威早前勝出綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》，成功奪得55周年《萬千星輝賀台慶》的司儀席位，他坦言當時大感壓力，但壓力正好是進步的原動力，挑戰成功會有更大滿足感。

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