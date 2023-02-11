由信置發展的馬鞍山SILVERSANDS，目前開放2座3樓A室，一個連裝修現樓示範單位，實用面積1,111平方呎，採3房1套及工作間連廁所間隔，以淡藍色作主調，塑造出柔和的海洋度假風，層與層之間的高度更達3.4米，空間感十足。
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由信置發展的馬鞍山SILVERSANDS，目前開放2座3樓A室，一個連裝修現樓示範單位，實用面積1,111平方呎，採3房1套及工作間連廁所間隔，以淡藍色作主調，塑造出柔和的海洋度假風，層與層之間的高度更達3.4米，空間感十足。
今日 11:30
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【示範單位】SILVERSANDS現樓3房示位曝光 露台飽覽海星灣醉人景色
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