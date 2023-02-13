上星期美聯儲、歐洲央行及英倫銀行相繼發表議息結果，引發滙市波動。美聯儲於2月2日將加息幅度下調至0.25厘，美元指數向下，2月3日公布強勁非農就業數據，支持美元跌後反彈，是轉勢還是彈散？歐洲央行繼續偏鷹加息0.5厘，歐元於議息結果公布後回落，預測走勢如何？日圓於日本央行行長繼任人公布前急跌，市場注視新行長會否改變日本貨幣政策？以及美日息差有何變化？《ET財智Talk》請來花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖，全面剖析環球滙市最新買賣策略，今晚8點見！
×
直播中
上星期美聯儲、歐洲央行及英倫銀行相繼發表議息結果，引發滙市波動。美聯儲於2月2日將加息幅度下調至0.25厘，美元指數向下，2月3日公布強勁非農就業數據，支持美元跌後反彈，是轉勢還是彈散？歐洲央行繼續偏鷹加息0.5厘，歐元於議息結果公布後回落，預測走勢如何？日圓於日本央行行長繼任人公布前急跌，市場注視新行長會否改變日本貨幣政策？以及美日息差有何變化？《ET財智Talk》請來花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖，全面剖析環球滙市最新買賣策略，今晚8點見！
今日 18:20
×
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略，今晚8點見！
3:39
今日 11:00
1:56
16:08 2023/02/10
3:53
11:00 2023/02/06
4:12
22:00 2023/02/03
2:07
18:30 2023/02/03
1:54
17:37 2023/02/03
2:31
17:37 2023/02/03
2:49
02:00 2023/02/02
4:03
11:00 2023/01/30
3:02
22:00 2023/01/27
5:06
22:00 2023/01/20
3:49
11:00 2023/01/16
4:01
11:00 2023/01/09
2:53
22:00 2023/01/06
3:41
11:00 2023/01/03
5:06
22:00 2022/12/30
4:26
11:00 2022/12/19
2:44
22:00 2022/12/16