【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略，今晚8點見！

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上星期美聯儲、歐洲央行及英倫銀行相繼發表議息結果，引發滙市波動。美聯儲於2月2日將加息幅度下調至0.25厘，美元指數向下，2月3日公布強勁非農就業數據，支持美元跌後反彈，是轉勢還是彈散？歐洲央行繼續偏鷹加息0.5厘，歐元於議息結果公布後回落，預測走勢如何？日圓於日本央行行長繼任人公布前急跌，市場注視新行長會否改變日本貨幣政策？以及美日息差有何變化？《ET財智Talk》請來花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖，全面剖析環球滙市最新買賣策略，今晚8點見！