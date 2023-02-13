【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略

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市場對下半年美國減息預期過高，料首季美國通脹先反彈，美元或現先高後低走勢。估計美國今年再加息三次，共加息75點子才有望結束加息周期。歐洲央行偏鷹，英倫銀行則減慢收水步伐，各國央行貨幣政策分岐收窄下，歐洲央行及美國聯儲局最終利率會出現甚麼變化？下任日本央行行長料取消或修改孳息率曲綫控制框架，日圓兑美元料難跌穿135，憧憬貨幣收緊，日圓兌美元可挑戰甚麼水平？澳元自去年十月升幅已逾一成，部署澳元宜針對甚麼貨幣交差盤？人民幣急升至6.7大行紛上調預測，大漲小回格局未變？《ET財智Talk》請來花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖，全面剖析環球滙市最新買賣策略！