公屋大改造！設計師Yan Cheung為白田邨330呎單位推倒重來，為一家四口（年輕夫婦、女兒及愛貓）重新規劃兩房間隔，同時拉闊玄關通道。室內除了以零甲醛生態板及焗油木器訂造傢俬外，牆身及暗門特別以3款岩板營造雲石貴氣，售價只須十分之一值得推介。
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公屋大改造！設計師Yan Cheung為白田邨330呎單位推倒重來，為一家四口（年輕夫婦、女兒及愛貓）重新規劃兩房間隔，同時拉闊玄關通道。室內除了以零甲醛生態板及焗油木器訂造傢俬外，牆身及暗門特別以3款岩板營造雲石貴氣，售價只須十分之一值得推介。
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【「你」想裝修】年輕夫婦抽中白田邨 平價岩板營造雲石貴氣一家四口新天地
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