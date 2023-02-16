MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）連續兩天出席公開活動見神徒，昨日（2月15日）現身太古城出席汽水品牌一周年活動，消瘦了不少的教主稱最近天氣轉濕，導致腰部風濕發作，媽媽「教母」都有煲靚湯給他進補。
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MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）連續兩天出席公開活動見神徒，昨日（2月15日）現身太古城出席汽水品牌一周年活動，消瘦了不少的教主稱最近天氣轉濕，導致腰部風濕發作，媽媽「教母」都有煲靚湯給他進補。
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今日 13:29
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MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）連續兩天出席公開活動見神徒，昨日（2月15日）現身太古城出席汽水品牌一周年活動，消瘦了不少的教主稱最近天氣轉濕，導致腰部風濕發作，媽媽「教母」都有煲靚湯給他進補。
【MIRROR成員】Anson Lo腰患風濕痛飲阿媽靚湯進補 教主有意進軍飲食界【有片】
MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）連續兩天出席公開活動見神徒，昨日（2月15日）現身太古城出席汽水品牌一周年活動，消瘦了不少的教主稱最近天氣轉濕，導致腰部風濕發作，媽媽「教母」都有煲靚湯給他進補。
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