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【童學園】爬高爬低學做小忍者　「港產忍者」開班授徒鍛鍊體適能

美國經典體育競技節目《極限體能王》（Ninja Warrior）熱播多年，吸引很多小朋友學習做「小忍者」，最近熱潮開始由歐美吹到香港。有「港產忍者」之稱的忍者障礙運動港隊代表鍾衍洋，去年8月創辦了一所忍者障礙訓練場，讓大小朋友可以盡情爬高爬低放電。阿洋更希望從中發掘到未來接班人，將來代表港隊出戰國際賽事。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3464114/

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【童學園】爬高爬低學做小忍者　「港產忍者」開班授徒鍛鍊體適能

美國經典體育競技節目《極限體能王》（Ninja Warrior）熱播多年，吸引很多小朋友學習做「小忍者」，最近熱潮開始由歐美吹到香港。有「港產忍者」之稱的忍者障礙運動港隊代表鍾衍洋，去年8月創辦了一所忍者障礙訓練場，讓大小朋友可以盡情爬高爬低放電。阿洋更希望從中發掘到未來接班人，將來代表港隊出戰國際賽事。

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