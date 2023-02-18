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長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值

長沙灣雖然是傳統工業區，但受惠政府活化工廈政策，加上鄰近高鐵站，可連繫大灣區交通網絡，所以近年已經「升級」轉型。值得留意的是，近期區內有一棟全新甲級商廈落成，設計及定位皆是區內稀有，如設有逾7,000呎花園平台、貴賓休息室、強調ESG元素。項目自開售以來，一直吸引投資者及用家目光，有企業甚至決定將總部，由中環搬到長沙灣。對投資者及用家來說，這棟甲廈到底有甚麼賣點？而長沙灣商用物業的投資價值又是怎樣？ 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

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記者: 黃卓賢

商廈 物業 高鐵 新加坡 外資 大灣區 荔枝角 長沙灣
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長沙灣雖然是傳統工業區，但受惠政府活化工廈政策，加上鄰近高鐵站，可連繫大灣區交通網絡，所以近年已經「升級」轉型。值得留意的是，近期區內有一棟全新甲級商廈落成，設計及定位皆是區內稀有，如設有逾7,000呎花園平台、貴賓休息室、強調ESG元素。項目自開售以來，一直吸引投資者及用家目光，有企業甚至決定將總部，由中環搬到長沙灣。對投資者及用家來說，這棟甲廈到底有甚麼賣點？而長沙灣商用物業的投資價值又是怎樣？ 

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