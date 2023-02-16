新地（00016）發展的屯門NOVO LAND 2B期，繼續以北歐式幸福生活為設計主題，整個NOVO LAND 2B期連裝修示範單位，以磚紅色及奶白色作主調，打造出充滿活力的北歐式幸福感覺。
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新地（00016）發展的屯門NOVO LAND 2B期，繼續以北歐式幸福生活為設計主題，整個NOVO LAND 2B期連裝修示範單位，以磚紅色及奶白色作主調，打造出充滿活力的北歐式幸福感覺。
今日 19:40
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【示範單位】NOVO LAND 2B期3房 打造北歐式幸福活力感覺
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