內地三大電訊股走強，中電信 （00728） 有關人士稱公司將加大派息，以及今年雲業務繼續翻番等，帶動股價升近3%，中電信A股更一度漲停，另外中移動 （00941） 及中聯通 （00762） 分別升2%，三大股份升勢可否持續？渣打 （02888） 周三公布業績，股價午後抽升，全日升近3%，另一銀行股滙控 （00005） 下周二派成績表，市場憧憬其業績有改善，以及派發特別息和加碼回購，股價近期於高位徘徊，績前該如何部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》拆解焦點股走勢。
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內地三大電訊股走強，中電信 （00728） 有關人士稱公司將加大派息，以及今年雲業務繼續翻番等，帶動股價升近3%，中電信A股更一度漲停，另外中移動 （00941） 及中聯通 （00762） 分別升2%，三大股份升勢可否持續？渣打 （02888） 周三公布業績，股價午後抽升，全日升近3%，另一銀行股滙控 （00005） 下周二派成績表，市場憧憬其業績有改善，以及派發特別息和加碼回購，股價近期於高位徘徊，績前該如何部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》拆解焦點股走勢。
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【ET開市直擊】三大電訊股升勢可持續？ 滙控績前部署策略
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