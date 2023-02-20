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【ET一周開倉】 匯控 (00005)、中移動(00941)

今日ET一周開倉

匯控 (00005)、中移動(00941)

足本版：https://video.hket.com/video/3465031

 

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#港股 #股票推介 #匯控 #5 #中移動 #941 #香港經濟日報 #HKET

滙豐控股（00005） 中國移動（00941） 個股分析 技術分析 開倉 港股 經濟 股票
專題影片
今日 11:00
詳情
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【ET一周開倉】 匯控 (00005)、中移動(00941)

今日ET一周開倉

匯控 (00005)、中移動(00941)

足本版：https://video.hket.com/video/3465031

 

立即訂閱 《香港經濟日報》電子版

現有用戶：https://bit.ly/3exWt8w

全新用戶：https://bit.ly/3dO818i

#港股 #股票推介 #匯控 #5 #中移動 #941 #香港經濟日報 #HKET

播放中
3:12
【ET一周開倉】 匯控 (00005)、中移動(00941)
專題影片
今日 11:00
【ET一周開倉】 匯控 (00005)、中移動(00941)
3:39
【iM人物專訪】集資潮影響氣氛 港股短綫阻力增
專題影片
22:00 2023/02/17
【iM人物專訪】集資潮影響氣氛 港股短綫阻力增
1:59
【每周特色存息】9大行4厘存息點樣揀？　不鎖死、不罰息、不須新資金有得揀
專題影片
16:23 2023/02/17
【每周特色存息】9大行4厘存息點樣揀？　不鎖死、不罰息、不須新資金有得揀
0:23
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略，今晚8點見！
專題影片
18:20 2023/02/13
【ET財智Talk】美國加息及通脹預期左右美元走勢 花旗陳正犖分析日圓、澳元、人民幣走勢及買賣策略，今晚8點見！
3:39
【ET一周開倉】渣打（02888）、信和置業（00083）
專題影片
11:00 2023/02/13
【ET一周開倉】渣打（02888）、信和置業（00083）
1:56
【每周特色存息】尋找失蹤的5厘存息　定期還不如活期存款？
專題影片
16:08 2023/02/10
【每周特色存息】尋找失蹤的5厘存息　定期還不如活期存款？
3:53
【ET一周開倉】銀河娛樂 (00027)、金沙中國(01928)、香港電訊(06823)
專題影片
11:00 2023/02/06
【ET一周開倉】銀河娛樂 (00027)、金沙中國(01928)、香港電訊(06823)
4:12
【iM人物專訪】港樓「大陽春」說法過於樂觀 資金通關比人流更關鍵
專題影片
22:00 2023/02/03
【iM人物專訪】港樓「大陽春」說法過於樂觀 資金通關比人流更關鍵
2:07
【ETech快訊】續航力歷來最持久 新版MacBook Pro、Mac mini開售
專題影片
18:30 2023/02/03
【ETech快訊】續航力歷來最持久 新版MacBook Pro、Mac mini開售
1:54
【每周特色定存】香港不跟美國加息　市面尚有18厘高息港元定存？真正落袋多少？
專題影片
17:37 2023/02/03
【每周特色定存】香港不跟美國加息　市面尚有18厘高息港元定存？真正落袋多少？
2:31
【ETech快訊】第2代HomePod開箱　對比上一代有咩唔同？
專題影片
17:37 2023/02/03
【ETech快訊】第2代HomePod開箱　對比上一代有咩唔同？
2:49
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
專題影片
02:00 2023/02/02
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
0:28
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢，今晚8點見！
專題影片
17:30 2023/01/30
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢，今晚8點見！
4:03
【ET一周開倉】貓眼娛樂（01896）、恒隆地產（00101）
專題影片
11:00 2023/01/30
【ET一周開倉】貓眼娛樂（01896）、恒隆地產（00101）
3:02
【iM人物專訪】新一年市況回暖 今年新股勝舊年
專題影片
22:00 2023/01/27
【iM人物專訪】新一年市況回暖 今年新股勝舊年
5:06
【iM人物專訪】恒指23000點阻力大 突破須天時地利配合
專題影片
22:00 2023/01/20
【iM人物專訪】恒指23000點阻力大 突破須天時地利配合
3:49
【ET一周開倉】招商銀行（03968）、中海油（00883）
專題影片
11:00 2023/01/16
【ET一周開倉】招商銀行（03968）、中海油（00883）
4:01
【ET一周開倉】中信証券（06030） 、 申洲（02313）
專題影片
11:00 2023/01/09
【ET一周開倉】中信証券（06030） 、 申洲（02313）
2:53
【iM人物專訪】中國強調「發展為第一要務」谷內需為復常最大支柱
專題影片
22:00 2023/01/06
【iM人物專訪】中國強調「發展為第一要務」谷內需為復常最大支柱
3:41
【ET一周開倉】 港鐵公司（00066） 、 領展房產基金（00823）
專題影片
11:00 2023/01/03
【ET一周開倉】 港鐵公司（00066） 、 領展房產基金（00823）