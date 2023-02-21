會德豐地產旗下東九龍KOKO ROSSO定於本周五（24日）首輪銷售148伙，折實554.5萬元入場，全數單位折實價低於1,000萬元，會德豐地產常務董事黃光耀表示，有信心項目銷情可帶動一手市場，全年樓市看升5至8%。
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會德豐地產旗下東九龍KOKO ROSSO定於本周五（24日）首輪銷售148伙，折實554.5萬元入場，全數單位折實價低於1,000萬元，會德豐地產常務董事黃光耀表示，有信心項目銷情可帶動一手市場，全年樓市看升5至8%。
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會德豐地產旗下東九龍KOKO ROSSO定於本周五（24日）首輪銷售148伙，折實554.5萬元入場，全數單位折實價低於1,000萬元，會德豐地產常務董事黃光耀表示，有信心項目銷情可帶動一手市場，全年樓市看升5至8%。
【專訪】黃光耀看升樓價 KOKO ROSSO低開冀帶動一手市場
會德豐地產旗下東九龍KOKO ROSSO定於本周五（24日）首輪銷售148伙，折實554.5萬元入場，全數單位折實價低於1,000萬元，會德豐地產常務董事黃光耀表示，有信心項目銷情可帶動一手市場，全年樓市看升5至8%。
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