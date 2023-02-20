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【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

外圍股市表現取決於加息衰退及中美關係兩大因素，美聯儲把今年經濟預測由2.9%下調至0.5%，料美國經濟緩慢衰退，美股將於Q2至Q3現低潮？恒指自去年10月31日，觸及最低位14687點後反彈五成，近日回調是否中長綫吸納良機？全年走勢先低後高？科技股「東升西降」，恒生科指回調11%現技術性調整，能否藉ChatGPT概念大熱再挾高？北京於3月舉行全國兩會，投資者宜留意哪些因素揀選最值博板塊？《ET財智Talk》請來東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪（Frank），從國策、估值及經濟基本面，分析最新中港市場選股策略！

ET財智Talk
今日 19:45
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【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

外圍股市表現取決於加息衰退及中美關係兩大因素，美聯儲把今年經濟預測由2.9%下調至0.5%，料美國經濟緩慢衰退，美股將於Q2至Q3現低潮？恒指自去年10月31日，觸及最低位14687點後反彈五成，近日回調是否中長綫吸納良機？全年走勢先低後高？科技股「東升西降」，恒生科指回調11%現技術性調整，能否藉ChatGPT概念大熱再挾高？北京於3月舉行全國兩會，投資者宜留意哪些因素揀選最值博板塊？《ET財智Talk》請來東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪（Frank），從國策、估值及經濟基本面，分析最新中港市場選股策略！

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