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【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

全港小學於2月15日起恢復全日面授課堂，直資男校英華小學在今年1月已試行每周兩天全日授課，在過渡期助學生逐步適應。小一至小三學生因疫情關係，過去未曾在學校午膳，今年才初嘗在校內食午餐的滋味。英華小學與一條龍中學英華書院校舍相連，自設廚房及飯堂，為中小學生提供午餐。學生對「英華飯堂」的午餐讚不絕口，幾乎全部吃清光。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3465489

中小學教育 小學 午餐 英華小學 英華書院 校長訪問 兒童健康
童學園
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【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

全港小學於2月15日起恢復全日面授課堂，直資男校英華小學在今年1月已試行每周兩天全日授課，在過渡期助學生逐步適應。小一至小三學生因疫情關係，過去未曾在學校午膳，今年才初嘗在校內食午餐的滋味。英華小學與一條龍中學英華書院校舍相連，自設廚房及飯堂，為中小學生提供午餐。學生對「英華飯堂」的午餐讚不絕口，幾乎全部吃清光。

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