全港小學於2月15日起恢復全日面授課堂，直資男校英華小學在今年1月已試行每周兩天全日授課，在過渡期助學生逐步適應。小一至小三學生因疫情關係，過去未曾在學校午膳，今年才初嘗在校內食午餐的滋味。英華小學與一條龍中學英華書院校舍相連，自設廚房及飯堂，為中小學生提供午餐。學生對「英華飯堂」的午餐讚不絕口，幾乎全部吃清光。
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全港小學於2月15日起恢復全日面授課堂，直資男校英華小學在今年1月已試行每周兩天全日授課，在過渡期助學生逐步適應。小一至小三學生因疫情關係，過去未曾在學校午膳，今年才初嘗在校內食午餐的滋味。英華小學與一條龍中學英華書院校舍相連，自設廚房及飯堂，為中小學生提供午餐。學生對「英華飯堂」的午餐讚不絕口，幾乎全部吃清光。
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今日 19:51
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全港小學於2月15日起恢復全日面授課堂，直資男校英華小學在今年1月已試行每周兩天全日授課，在過渡期助學生逐步適應。小一至小三學生因疫情關係，過去未曾在學校午膳，今年才初嘗在校內食午餐的滋味。英華小學與一條龍中學英華書院校舍相連，自設廚房及飯堂，為中小學生提供午餐。學生對「英華飯堂」的午餐讚不絕口，幾乎全部吃清光。
【男校午餐】「英華飯堂」自家製新鮮午餐 學生讚好食過住家飯滿載人情味
全港小學於2月15日起恢復全日面授課堂，直資男校英華小學在今年1月已試行每周兩天全日授課，在過渡期助學生逐步適應。小一至小三學生因疫情關係，過去未曾在學校午膳，今年才初嘗在校內食午餐的滋味。英華小學與一條龍中學英華書院校舍相連，自設廚房及飯堂，為中小學生提供午餐。學生對「英華飯堂」的午餐讚不絕口，幾乎全部吃清光。
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