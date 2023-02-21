【「你」想裝修】459呎2房舊樓大改造日式無印風主題宅 妙用趟門遷就打造全地台 收納量大增！

「你」想裝修

沙田蔚景園約有30多年樓齡，是次來到屋苑其中一個2房單位，參觀一個舊居大翻新的裝修案例。單位實用面積459平方呎，採2房間隔，戶主夫婦居住多年決定大翻新舊居，請來室內設計師 Alice重新規劃生活空間，新裝採用白色和木色作主調，走日式無印風設計。