【直擊驗樓】啟德MONACO房間木地板高低不平 鍾Sir：過往好少出現

啟德為近年本港的新盤供應重鎮，當中城中心一帶最近亦有會德豐地產發展的MONACO入伙。《地產站》跟工程監督師鍾智剛 (鍾Sir) 驗收了屋苑的2B座中高層G室，一個實用面積441平方呎的2房單位。鍾Sir認為，MONACO整體交樓質素頗佳，包括是次驗樓單位，並無發現太大問題。是次單位驗收後則得90分。
4:31
11:00 2023/01/27
3:51
12:00 2023/01/12
3:44
12:00 2023/01/05
3:32
12:00 2022/12/29
3:24
15:00 2022/12/21
4:10
12:00 2022/12/08
2:19
09:00 2022/12/01
2:42
17:52 2022/11/02
3:08
12:00 2022/10/06
2:52
12:00 2022/09/29
3:29
12:00 2022/08/25
3:44
12:00 2022/08/04
3:35
12:00 2022/07/14
1:15
18:05 2022/06/23
3:02
12:00 2022/06/16
3:53
12:00 2022/06/02
3:48
12:00 2022/05/12
4:19
12:00 2022/05/05