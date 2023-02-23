將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【直擊驗樓】啟德MONACO房間木地板高低不平 鍾Sir：過往好少出現

啟德為近年本港的新盤供應重鎮，當中城中心一帶最近亦有會德豐地產發展的MONACO入伙。《地產站》跟工程監督師鍾智剛 (鍾Sir) 驗收了屋苑的2B座中高層G室，一個實用面積441平方呎的2房單位。鍾Sir認為，MONACO整體交樓質素頗佳，包括是次驗樓單位，並無發現太大問題。是次單位驗收後則得90分。

MONACO 鍾智剛 驗樓 啟德 會德豐地產
直擊驗樓
今日 12:00
詳情
×

【直擊驗樓】啟德MONACO房間木地板高低不平 鍾Sir：過往好少出現

啟德為近年本港的新盤供應重鎮，當中城中心一帶最近亦有會德豐地產發展的MONACO入伙。《地產站》跟工程監督師鍾智剛 (鍾Sir) 驗收了屋苑的2B座中高層G室，一個實用面積441平方呎的2房單位。鍾Sir認為，MONACO整體交樓質素頗佳，包括是次驗樓單位，並無發現太大問題。是次單位驗收後則得90分。

播放中
2:44
【直擊驗樓】啟德MONACO房間木地板高低不平 鍾Sir：過往好少出現
直擊驗樓
今日 12:00
【直擊驗樓】啟德MONACO房間木地板高低不平 鍾Sir：過往好少出現
4:31
【直擊驗樓】逸南淋浴間過窄難出入 洗手盆旁趟簾難關上
直擊驗樓
11:00 2023/01/27
【直擊驗樓】逸南淋浴間過窄難出入 洗手盆旁趟簾難關上
3:51
【直擊驗樓】維港1號收樓質素佳 惟掛牆調味料盅底磁石過鬆需留意
直擊驗樓
12:00 2023/01/12
【直擊驗樓】維港1號收樓質素佳 惟掛牆調味料盅底磁石過鬆需留意
3:44
【直擊驗樓】OMA by the Sea隔音趟窗完全甩開 即場執修返都要扣分
直擊驗樓
12:00 2023/01/05
【直擊驗樓】OMA by the Sea隔音趟窗完全甩開 即場執修返都要扣分
3:32
【直擊驗樓】海茵莊園開放式戶驗樓開箱 地台去水冚封實未能清潔 或引致塞渠
直擊驗樓
12:00 2022/12/29
【直擊驗樓】海茵莊園開放式戶驗樓開箱 地台去水冚封實未能清潔 或引致塞渠
3:24
【直擊驗樓】柏傲莊I收樓質素佳 浴室組合櫃集洗、乾、熨於一身
直擊驗樓
15:00 2022/12/21
【直擊驗樓】柏傲莊I收樓質素佳 浴室組合櫃集洗、乾、熨於一身
4:10
【直擊驗樓】LP10海景3房開箱 梗廚趟門「一放手就關上」不便端出餸菜
直擊驗樓
12:00 2022/12/08
【直擊驗樓】LP10海景3房開箱 梗廚趟門「一放手就關上」不便端出餸菜
2:19
【直擊驗樓】Silversands收樓質素理想 多項工種獲得滿分評級
直擊驗樓
09:00 2022/12/01
【直擊驗樓】Silversands收樓質素理想 多項工種獲得滿分評級
2:42
【直擊驗樓】KOKO HILLS收樓質素佳 但窗戶漏風又崩花 需要再執收
直擊驗樓
17:52 2022/11/02
【直擊驗樓】KOKO HILLS收樓質素佳 但窗戶漏風又崩花 需要再執收
3:08
【直擊驗樓】帝御‧星濤高層1房戶開箱 洗衣機出現漏水 兩項評分齊「食蛋」
直擊驗樓
12:00 2022/10/06
【直擊驗樓】帝御‧星濤高層1房戶開箱 洗衣機出現漏水 兩項評分齊「食蛋」
2:52
【直擊驗樓】薈藍海景戶開箱 驗收達90分 需注意部分空心磚+浴屏門不平衡 唔換好過換？
直擊驗樓
12:00 2022/09/29
【直擊驗樓】薈藍海景戶開箱 驗收達90分 需注意部分空心磚+浴屏門不平衡 唔換好過換？
3:29
【新盤驗樓】 新地繼續攞高分 惟工人房有空心磚恐脫落！
直擊驗樓
12:00 2022/08/25
【新盤驗樓】 新地繼續攞高分 惟工人房有空心磚恐脫落！
3:44
【直擊驗樓】曼翹來去水問題多多！廚房地下去水口旁竟用木地板？
直擊驗樓
12:00 2022/08/04
【直擊驗樓】曼翹來去水問題多多！廚房地下去水口旁竟用木地板？
3:19
【直擊驗樓】貫徹新地高水準 Wetland Seasons Bay收樓質素佳 驗樓師：靚到我唔敢掂
直擊驗樓
12:00 2022/07/28
【直擊驗樓】貫徹新地高水準 Wetland Seasons Bay收樓質素佳 驗樓師：靚到我唔敢掂
3:35
【新盤驗樓】THE HENLEY I 收樓獲90分水平 浴室櫃檯面凹入易積水
直擊驗樓
12:00 2022/07/14
【新盤驗樓】THE HENLEY I 收樓獲90分水平 浴室櫃檯面凹入易積水
1:15
【驗樓奇聞2021】驗樓單位有蜈蚣好驚嚇？ 詹SIR盤點5大驗樓奇聞超迷你鋅盆首度曝光
直擊驗樓
18:05 2022/06/23
【驗樓奇聞2021】驗樓單位有蜈蚣好驚嚇？ 詹SIR盤點5大驗樓奇聞超迷你鋅盆首度曝光
3:02
【直擊驗樓】睿峰收樓質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善
直擊驗樓
12:00 2022/06/16
【直擊驗樓】睿峰收樓質素理想 惟玻璃窗多崩花待改善
3:53
【直擊驗樓】Ocean Marini收樓質素頗佳 惟清潔問題大 浴室天花竟暗藏膠袋
直擊驗樓
12:00 2022/06/02
【直擊驗樓】Ocean Marini收樓質素頗佳 惟清潔問題大 浴室天花竟暗藏膠袋
3:48
【直擊驗樓】青衣十九年來首個新樓盤 收樓質素如何？
直擊驗樓
12:00 2022/05/12
【直擊驗樓】青衣十九年來首個新樓盤 收樓質素如何？
4:19
【直擊驗樓】傲凱驗樓開箱：洗衣機鋅盆共用排水位易倒灌！鍾Sir：避免同時使用兩者
直擊驗樓
12:00 2022/05/05
【直擊驗樓】傲凱驗樓開箱：洗衣機鋅盆共用排水位易倒灌！鍾Sir：避免同時使用兩者