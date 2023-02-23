【直擊驗樓】啟德MONACO房間木地板高低不平 鍾Sir：過往好少出現

直擊驗樓

啟德為近年本港的新盤供應重鎮，當中城中心一帶最近亦有會德豐地產發展的MONACO入伙。《地產站》跟工程監督師鍾智剛 (鍾Sir) 驗收了屋苑的2B座中高層G室，一個實用面積441平方呎的2房單位。鍾Sir認為，MONACO整體交樓質素頗佳，包括是次驗樓單位，並無發現太大問題。是次單位驗收後則得90分。