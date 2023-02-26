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【湊得輕鬆啲】福小校園廚房即製新鮮午餐　設不同主題讓學生味覺認識世界

教育局規定所有小學由上周三(15日)恢復全日面授課堂，意味著小學生再次可以留在學校午膳，作為家長當然關心小朋友的午餐是否有足夠營養?味道是否適合?份量是否充足?熱門直資小學福建中學附屬學校自設校園廚房，學生每日都可以吃到由校內廚師製作的新鮮飯餐，廚師不時落足心思製作特色午餐，配合學校教學主題，令小朋友連吞尖也在學習，通過味覺認識世界。

全文：https://topick.hket.com/article/3466507/

兒童健康 食用安全 食譜 午餐 福建中學附屬學校
湊得輕鬆啲
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【湊得輕鬆啲】福小校園廚房即製新鮮午餐　設不同主題讓學生味覺認識世界

教育局規定所有小學由上周三(15日)恢復全日面授課堂，意味著小學生再次可以留在學校午膳，作為家長當然關心小朋友的午餐是否有足夠營養?味道是否適合?份量是否充足?熱門直資小學福建中學附屬學校自設校園廚房，學生每日都可以吃到由校內廚師製作的新鮮飯餐，廚師不時落足心思製作特色午餐，配合學校教學主題，令小朋友連吞尖也在學習，通過味覺認識世界。

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