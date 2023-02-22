【2分鐘睇樓團】住姜濤樓下有咩優點？廳房前臨全海景 由ICC望到昂船洲大橋！

2分鐘睇樓團

MIRROR成員姜濤於上月終於買樓喇！他以1,800萬元，入市西環維壹一個2房套海景單位，一圓他的置業夢。今次《2分鐘睇樓團》帶大家參觀維壹一個同類的低層2房套放盤，只位於姜濤新居對落幾層，實用面積662平方呎，以2,300萬元連租約放售。雖然單位位處低層，但海景一樣開揚，由ICC (環球貿易廣場) 至昂船洲大橋都飽覽無遺。各位姜糖實在萬勿錯過！