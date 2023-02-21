每次搭完飛機後，大家會否感到頸梗膊痛、雙腳麻痺呢? 其實有可能患上經濟艙症候群（Traveler's Thrombosis）! 然而，這個症狀絕非「機艙限定」，平日久坐不動都有機會出現痛症，甚至導致死亡。今集《靚太安樂窩》邀請到星級物理治療師林景程為大家講解發病成因、預防貼士及示範伸展運動。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3460287
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每次搭完飛機後，大家會否感到頸梗膊痛、雙腳麻痺呢? 其實有可能患上經濟艙症候群（Traveler's Thrombosis）! 然而，這個症狀絕非「機艙限定」，平日久坐不動都有機會出現痛症，甚至導致死亡。今集《靚太安樂窩》邀請到星級物理治療師林景程為大家講解發病成因、預防貼士及示範伸展運動。
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今日 21:00
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每次搭完飛機後，大家會否感到頸梗膊痛、雙腳麻痺呢? 其實有可能患上經濟艙症候群（Traveler's Thrombosis）! 然而，這個症狀絕非「機艙限定」，平日久坐不動都有機會出現痛症，甚至導致死亡。今集《靚太安樂窩》邀請到星級物理治療師林景程為大家講解發病成因、預防貼士及示範伸展運動。
【靚太安樂窩】搭長途機久坐關節肌肉易受壓 5大伸展運動防經濟艙症候群
每次搭完飛機後，大家會否感到頸梗膊痛、雙腳麻痺呢? 其實有可能患上經濟艙症候群（Traveler's Thrombosis）! 然而，這個症狀絕非「機艙限定」，平日久坐不動都有機會出現痛症，甚至導致死亡。今集《靚太安樂窩》邀請到星級物理治療師林景程為大家講解發病成因、預防貼士及示範伸展運動。
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