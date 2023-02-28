雞翼煮法多樣，是不少港人喜愛的家常菜式，但坊間一直流傳雞翼含有雌激素，擔心食用後會影響健康。TOPick委托本地生物科技公司「水中銀」進行測試，有16款雞翼不含雌激素，被評為「品質卓越」。
全文：https://topick.hket.com/article/3411361
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雞翼煮法多樣，是不少港人喜愛的家常菜式，但坊間一直流傳雞翼含有雌激素，擔心食用後會影響健康。TOPick委托本地生物科技公司「水中銀」進行測試，有16款雞翼不含雌激素，被評為「品質卓越」。
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雞翼煮法多樣，是不少港人喜愛的家常菜式，但坊間一直流傳雞翼含有雌激素，擔心食用後會影響健康。TOPick委托本地生物科技公司「水中銀」進行測試，有16款雞翼不含雌激素，被評為「品質卓越」。
【活得健康啲】攝過量雌激素增患癌風險 16款不含雌激素雞翼名單
雞翼煮法多樣，是不少港人喜愛的家常菜式，但坊間一直流傳雞翼含有雌激素，擔心食用後會影響健康。TOPick委托本地生物科技公司「水中銀」進行測試，有16款雞翼不含雌激素，被評為「品質卓越」。
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