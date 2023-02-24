多隻焦點藍籌周四公布業績，阿里巴巴 （09988） 上季經調整淨利潤按年升12%，好過市場預期，績前升逾2%，美股盤前一度彈7%，收市蒸發升幅；網易 （09999） 第4季淨收入按年增長4%，遜於市場預期，每股派息5.4美仙，研發投入創歷來新高，績前升逾4%，重磅股業績出爐後怎部署？有沽空機構指控創科 （00669） 過去十多年操縱會計誇大業績，股價急挫近19%，於周四下午約3時停牌，是全日跌幅最大藍籌。創科晚上發公告強烈否認指控，並於周五復牌，創科被狙擊有得救？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解。
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多隻焦點藍籌周四公布業績，阿里巴巴 （09988） 上季經調整淨利潤按年升12%，好過市場預期，績前升逾2%，美股盤前一度彈7%，收市蒸發升幅；網易 （09999） 第4季淨收入按年增長4%，遜於市場預期，每股派息5.4美仙，研發投入創歷來新高，績前升逾4%，重磅股業績出爐後怎部署？有沽空機構指控創科 （00669） 過去十多年操縱會計誇大業績，股價急挫近19%，於周四下午約3時停牌，是全日跌幅最大藍籌。創科晚上發公告強烈否認指控，並於周五復牌，創科被狙擊有得救？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解。
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【ET開市直擊】阿里、網易績後部署策略 創科被狙擊有冇救？
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