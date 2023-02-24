喜歡聽歌的你，平時會選擇哪個音樂串流平台？究竟Apple Music、JOOX、KKBOX、MOOV、Spotify、Tidal、YouTube Music Premium ，7大音樂平台各有甚麽特色？如何揀選最抵、性價比最高？今集【理財要貼地】幫大家分析比較
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喜歡聽歌的你，平時會選擇哪個音樂串流平台？究竟Apple Music、JOOX、KKBOX、MOOV、Spotify、Tidal、YouTube Music Premium ，7大音樂平台各有甚麽特色？如何揀選最抵、性價比最高？今集【理財要貼地】幫大家分析比較
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【理財要貼地】7大音樂串流平台 歌曲量、特色、音質、月費、家庭 Plan 比較 點揀最抵聽最啱你 星期五晚六點 準時收看
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