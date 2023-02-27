【地產站Weekly Talk】新一份《財政預算案》無驚喜？ 萊坊王兆麒：放寬稅階對樓市效益細

地產站Weekly Talk

新一份《財政預算案》已於上周公布，當中在樓市方面只有少量着墨，但措施是否有效提振樓市？消息人士透露，政府不會賤賣土地，預計未來1年地價趨勢如何？今集請到萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒