男團MIRROR今日（2月24日）在尖沙咀出席活動，當中「人氣王」姜濤自年初舉辦的《叱咤頒獎禮》後，因身體不適缺席演出及活動。加上去年11月在《903 AllStar 籃球賽》比賽時受傷後，因要做手術並接受復康治療而暫時停工，身形一度暴脹，同時演唱失準遭受網民批評。久未露面的他今天終於歸隊，狀態大勇現身，精神甚佳，期間與隊友Jer（柳應廷）及Ian（陳卓賢）不時互動有講有笑。
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男團MIRROR今日（2月24日）在尖沙咀出席活動，當中「人氣王」姜濤自年初舉辦的《叱咤頒獎禮》後，因身體不適缺席演出及活動。加上去年11月在《903 AllStar 籃球賽》比賽時受傷後，因要做手術並接受復康治療而暫時停工，身形一度暴脹，同時演唱失準遭受網民批評。久未露面的他今天終於歸隊，狀態大勇現身，精神甚佳，期間與隊友Jer（柳應廷）及Ian（陳卓賢）不時互動有講有笑。
今日 18:20
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【MIRROR】姜濤戒玩手機少睇社交媒體 教主AK回應梁文禮批評【有片】
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