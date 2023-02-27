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【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

2022年美國聯儲局連續多次進取加息，通脹急升下拖累整體環球債市表現。不過自去年底，資金流入債券市場撈底，由2023年初至今，投資級別債錄得資金淨流入並創新高，今年債券市場前景如何？《ET財智Talk》邀請霸菱香港分銷業務總監劉偉達（Victor），從有望加息放緩及經濟衰退等層面，分析整體債券市場投資機會，以及如何配置理想的債券組合？今晚8點見！

債券 ETF 通脹 股票 加息 經濟衰退 基金 宏觀分析 經濟
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今日 17:52
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【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

2022年美國聯儲局連續多次進取加息，通脹急升下拖累整體環球債市表現。不過自去年底，資金流入債券市場撈底，由2023年初至今，投資級別債錄得資金淨流入並創新高，今年債券市場前景如何？《ET財智Talk》邀請霸菱香港分銷業務總監劉偉達（Victor），從有望加息放緩及經濟衰退等層面，分析整體債券市場投資機會，以及如何配置理想的債券組合？今晚8點見！

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