去年股債齊跌，僅個別股債錄得升幅，美國加息周期臨近尾聲，連續八星期見資金追入債券基金，中綫現投資機會？債券受違約率及加息影響，歐美債券違約率低於平均值，今年債券表現可跑贏股票？去年投資級別債比高收益債跌幅更大，對避險要求高的投資者宜揀選哪類債券？亞洲債中有四成為中國債，去年外資減持中國債券，全年沽出900多億美元，國內改變清零政策有利債市反彈？《ET財智Talk》邀請霸菱香港分銷業務總監劉偉達（Victor），分析環球債券市場之最新投資機會。
×
直播中
去年股債齊跌，僅個別股債錄得升幅，美國加息周期臨近尾聲，連續八星期見資金追入債券基金，中綫現投資機會？債券受違約率及加息影響，歐美債券違約率低於平均值，今年債券表現可跑贏股票？去年投資級別債比高收益債跌幅更大，對避險要求高的投資者宜揀選哪類債券？亞洲債中有四成為中國債，去年外資減持中國債券，全年沽出900多億美元，國內改變清零政策有利債市反彈？《ET財智Talk》邀請霸菱香港分銷業務總監劉偉達（Victor），分析環球債券市場之最新投資機會。
今日 19:45
×
【ET財智Talk】資金流入債市創新高？ 霸菱劉偉達分析債市投資機遇及組合部署
26:20
19:45 2023/02/20
22:40
19:45 2023/02/06
28:34
19:45 2023/01/16
25:34
19:45 2023/01/09
25:23
19:45 2023/01/03
29:56
19:45 2022/12/19
29:07
19:45 2022/12/05
27:24
19:45 2022/11/28
22:20
19:45 2022/11/21
25:27
19:45 2022/11/07
25:00
19:45 2022/10/31
28:06
19:45 2022/10/24
24:22
19:45 2022/10/17
27:11
19:45 2022/10/10
30:51
19:49 2022/10/03
29:13
19:45 2022/09/26