【ET財智Talk】資金流入債市創新高？ 霸菱劉偉達分析債市投資機遇及組合部署

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去年股債齊跌，僅個別股債錄得升幅，美國加息周期臨近尾聲，連續八星期見資金追入債券基金，中綫現投資機會？債券受違約率及加息影響，歐美債券違約率低於平均值，今年債券表現可跑贏股票？去年投資級別債比高收益債跌幅更大，對避險要求高的投資者宜揀選哪類債券？亞洲債中有四成為中國債，去年外資減持中國債券，全年沽出900多億美元，國內改變清零政策有利債市反彈？《ET財智Talk》邀請霸菱香港分銷業務總監劉偉達（Victor），分析環球債券市場之最新投資機會。