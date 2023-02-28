【「你」想裝修】50年舊樓大改造！變身法式歐陸風小屋 設雙向酒吧門及夢幻後花園

「你」想裝修

今次參觀的觀塘萬福大廈，樓齡已有50多年，單位實用面積410呎，由女户主及其父母，以及一隻貓咪一同居住。設計師Kayton表示是次單位屬窄長型，令視覺上面積顯得更狹窄，加上户主需要較大儲物空間，因此設計重點在於滿足客人的儲物空間之餘，同時不會太迫狹。