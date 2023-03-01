Tesla（美：TSLA）今年初股價大升，令美國時間星期三（3月1日）舉行的Tesla投資者日份外令人關注，Tesla創辦人馬斯克早前已預告將在會上公布歷來第三個「Master Plan」，當中有甚麼潛在重點？
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Tesla（美：TSLA）今年初股價大升，令美國時間星期三（3月1日）舉行的Tesla投資者日份外令人關注，Tesla創辦人馬斯克早前已預告將在會上公布歷來第三個「Master Plan」，當中有甚麼潛在重點？
今日 12:33
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【財經Hot Talk】Tesla今晚公布第三代Master Plan 平價新車有望現身？
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