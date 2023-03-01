【退休積滿Fund】提早攞MPF有攻略 BNO移英要點做？專家拆解2大風險 周四13:30準時收看

退休積滿Fund

一般打工仔要年滿65歲才能領取強積金，哪些情況可以提早領取強積金呢？移民是否一定可以提早領取？BNO移英怎樣做才可取回強積金？ 移民時MPF的稅務負擔有多大？強積金又是否「早攞早享受」？今集《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑為你拆解當中的注意事項及風險。