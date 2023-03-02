位於粉嶺馬適路8號，由恒基發展的ONE INNOVALE-Archway，部分單位已於2022年底交樓，《地產站》早前跟工程監督師陳智康(康Sir)一同驗收了屋苑的A座低層20室，一個實用面積423平方呎的2房單位。單位整體交樓質素參差，15項工種中超過一半僅得50分或以下。
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位於粉嶺馬適路8號，由恒基發展的ONE INNOVALE-Archway，部分單位已於2022年底交樓，《地產站》早前跟工程監督師陳智康(康Sir)一同驗收了屋苑的A座低層20室，一個實用面積423平方呎的2房單位。單位整體交樓質素參差，15項工種中超過一半僅得50分或以下。
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【新盤驗樓】粉嶺ONE INNOVALE-Archway驗樓僅獲61分 康Sir：睡房窗戶頂冚需拆除重建
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