【新盤驗樓】ONE INNOVALE-Archway驗樓開箱 睡房窗戶頂冚未黏好

直擊驗樓

位於粉嶺馬適路8號，由恒基發展的ONE INNOVALE-Archway，部分單位已於2022年底交樓，《地產站》早前跟工程監督師陳智康(康Sir)一同驗收了屋苑的A座低層20室，一個實用面積423平方呎的2房單位。單位整體交樓質素參差，15項工種中超過一半僅得50分或以下。