【地區‧人‧情】室內設計不再「離地」！ ARTTA Concept利用大數據分析客戶需求

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隨着巿場對室內設計的要求日新月異，從事商業設計需更「貼地」、配合客人的需要，打造理想的室內空間。ARTTA Concept由香港本地設計師鄧世昊 (Arthur) 於2010年創立，主要從事商業設計項目，公司主張策略性室內設計，會先透過大數據及進行一系列市場研究與調查，全面地分析顧客喜好、使用者群體、建築物的地理位置，再搭配藝術為顧客量身定做適合的設計。