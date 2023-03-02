【理財要貼地】黑膠唱片升價100倍? 一張炒至逾2萬 邊類黑膠碟最有價值 星期五晚六點 準時收看

理財要貼地

黑膠唱片不再只是音樂的載體，或者更是輕鬆跑贏通脹的投資。今集【理財要貼地】請來收藏家港膠所Vinylhk負責人黃志成Kenny講解黑膠唱片魅力，究竟哪些類別的黑膠碟最有價值？還會教你如何保存保養。