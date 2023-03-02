黑膠唱片不再只是音樂的載體，或者更是輕鬆跑贏通脹的投資。今集【理財要貼地】請來收藏家港膠所Vinylhk負責人黃志成Kenny講解黑膠唱片魅力，究竟哪些類別的黑膠碟最有價值？還會教你如何保存保養。
×
直播中
黑膠唱片不再只是音樂的載體，或者更是輕鬆跑贏通脹的投資。今集【理財要貼地】請來收藏家港膠所Vinylhk負責人黃志成Kenny講解黑膠唱片魅力，究竟哪些類別的黑膠碟最有價值？還會教你如何保存保養。
今日 18:00
×
【理財要貼地】黑膠唱片升價100倍? 一張炒至逾2萬 邊類黑膠碟最有價值 星期五晚六點 準時收看
5:42
18:00 2023/02/17
4:56
18:00 2023/02/10
5:17
18:00 2023/02/03
4:08
18:00 2023/01/27
2:51
18:00 2023/01/06
3:18
18:00 2022/12/30
3:47
18:00 2022/12/23
4:47
18:00 2022/12/16
5:17
18:00 2022/12/09
4:48
18:00 2022/12/02
4:25
18:00 2022/11/25
5:36
18:00 2022/11/11
4:16
18:00 2022/11/07
3:09
18:00 2022/10/28
3:43
18:00 2022/10/21