蟒蛇纏頸、蜥蜴放頭頂、蜘蛛放掌心……親親動物不應局限於貓狗，有機構受邀到學校舉辦活動，當大人小朋友零距離接觸各種冷門的爬蟲、兩棲類動物，會發現牠們其實都很可愛。
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蟒蛇纏頸、蜥蜴放頭頂、蜘蛛放掌心……親親動物不應局限於貓狗，有機構受邀到學校舉辦活動，當大人小朋友零距離接觸各種冷門的爬蟲、兩棲類動物，會發現牠們其實都很可愛。
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【童學園】蟒蛇纏頸蜥蜴放頭頂 親子接觸另類動物學尊重生命
蟒蛇纏頸、蜥蜴放頭頂、蜘蛛放掌心……親親動物不應局限於貓狗，有機構受邀到學校舉辦活動，當大人小朋友零距離接觸各種冷門的爬蟲、兩棲類動物，會發現牠們其實都很可愛。
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