Bal Residence位於觀塘恆安街，由麗新及市建局發展。合共提供156伙，當中逾九成為1房單位。項目位於牛頭角站同觀塘站之間，享盡雙鐵路優勢，呢度步行過嚟觀塘站都好方便，只需要十分鐘左右，相信開售後會吸引不少年輕上車客。
×
直播中
Bal Residence位於觀塘恆安街，由麗新及市建局發展。合共提供156伙，當中逾九成為1房單位。項目位於牛頭角站同觀塘站之間，享盡雙鐵路優勢，呢度步行過嚟觀塘站都好方便，只需要十分鐘左右，相信開售後會吸引不少年輕上車客。
今日 09:00
×
【新盤全面睇】觀塘Bal Residence區內罕有細戶吸上車客 時尚、文青消閒共冶一爐
5:09
09:00 2023/02/27
4:27
09:00 2023/02/20
2:04
09:00 2023/02/13
4:44
09:00 2023/02/06
3:01
09:00 2023/01/30
1:50
09:00 2023/01/23
1:42
09:00 2023/01/16
1:43
09:00 2023/01/09
1:29
09:00 2023/01/02
1:28
08:30 2022/12/26
1:39
09:00 2022/12/19
1:16
09:00 2022/12/12
0:59
08:00 2022/12/05
1:30
09:00 2022/11/28
3:43
20:00 2022/11/21
5:01
08:00 2022/11/14
2:48
08:00 2022/11/07
1:30
08:00 2022/10/24