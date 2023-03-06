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【新盤全面睇】觀塘Bal Residence區內罕有細戶吸上車客 時尚、文青消閒共冶一爐

Bal Residence位於觀塘恆安街，由麗新及市建局發展。合共提供156伙，當中逾九成為1房單位。項目位於牛頭角站同觀塘站之間，享盡雙鐵路優勢，呢度步行過嚟觀塘站都好方便，只需要十分鐘左右，相信開售後會吸引不少年輕上車客。

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【新盤全面睇】觀塘Bal Residence區內罕有細戶吸上車客 時尚、文青消閒共冶一爐

Bal Residence位於觀塘恆安街，由麗新及市建局發展。合共提供156伙，當中逾九成為1房單位。項目位於牛頭角站同觀塘站之間，享盡雙鐵路優勢，呢度步行過嚟觀塘站都好方便，只需要十分鐘左右，相信開售後會吸引不少年輕上車客。

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