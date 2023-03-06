【地產站Weekly Talk】下財年賣地表有咩焦點？ 測量師陳超國：發展商仍保守料地價續低迷

地產站Weekly Talk

政府已經公布下個財政年度的賣地計劃，當中涉及12幅住宅官地等，究竟當中有什麼焦點項目？下財年亦有3幅商業地登場，但商業氣氛尚未回氣，這會否增加用地的流標風險？未來地價走勢如何？今集請到第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒