港產陀飛輪品牌創辦人沈慧林（William）與太太Rachel看中洪水橋發展及往返內地交通便利，遂以8位數字金額，購入新界北一幢實用面積2,500呎、連天台花園逾3,000呎，樓高四層的獨立屋，作為投資和家人度假之用。
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港產陀飛輪品牌創辦人沈慧林（William）與太太Rachel看中洪水橋發展及往返內地交通便利，遂以8位數字金額，購入新界北一幢實用面積2,500呎、連天台花園逾3,000呎，樓高四層的獨立屋，作為投資和家人度假之用。
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港產陀飛輪品牌創辦人沈慧林（William）與太太Rachel看中洪水橋發展及往返內地交通便利，遂以8位數字金額，購入新界北一幢實用面積2,500呎、連天台花園逾3,000呎，樓高四層的獨立屋，作為投資和家人度假之用。
【靚太安樂窩】投資8位數購入3千呎獨立屋 走入沈慧林周末渡假後花園
港產陀飛輪品牌創辦人沈慧林（William）與太太Rachel看中洪水橋發展及往返內地交通便利，遂以8位數字金額，購入新界北一幢實用面積2,500呎、連天台花園逾3,000呎，樓高四層的獨立屋，作為投資和家人度假之用。
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