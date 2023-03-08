不少懷孕初期的媽媽容易出現孕吐、胃口欠佳等問題，同時又會擔心寶寶沒營養而強迫自己進食。今集《靚太廚房》找來營養學家JC，為在職準媽媽推介一款開胃有「營」的意粉食譜及提供懷孕飲食建議，各位媽媽就可以「肥B不肥人」!
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不少懷孕初期的媽媽容易出現孕吐、胃口欠佳等問題，同時又會擔心寶寶沒營養而強迫自己進食。今集《靚太廚房》找來營養學家JC，為在職準媽媽推介一款開胃有「營」的意粉食譜及提供懷孕飲食建議，各位媽媽就可以「肥B不肥人」!
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不少懷孕初期的媽媽容易出現孕吐、胃口欠佳等問題，同時又會擔心寶寶沒營養而強迫自己進食。今集《靚太廚房》找來營養學家JC，為在職準媽媽推介一款開胃有「營」的意粉食譜及提供懷孕飲食建議，各位媽媽就可以「肥B不肥人」!
【靚太廚房】準媽媽必睇「肥胎不肥人」飲食建議 懷孕初期需均衡飲食攝取6大營養素
不少懷孕初期的媽媽容易出現孕吐、胃口欠佳等問題，同時又會擔心寶寶沒營養而強迫自己進食。今集《靚太廚房》找來營養學家JC，為在職準媽媽推介一款開胃有「營」的意粉食譜及提供懷孕飲食建議，各位媽媽就可以「肥B不肥人」!
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