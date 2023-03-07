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【活得健康啲】30過後體重急增轉行健身教練　中女逆襲靚媽懷孕8個月肥胎不肥人

上一代陀B總是有種迷思，就是陀B期間大肚婆不宜隨處亂走，更應在家躺平多休息。惟隨著年代進步，現代不少孕婦都願意作出突破嘗試，其中一位便是眼前身高僅1.5米的小妮子。天生一副童顏模樣的麥倩菁（呀菁），單純看上半身，很難想像她已經37歲；纖瘦的四肢更看不出她竟是一位準媽媽，陀B已近8個月。儘管臨盤在即，但身為一位健身教練的她依然天天上班，向學生作出種種姿勢示範；當身邊不少人為她抹一額汗之時，她卻如數家珍般，道出陀B運動的多種好處。

詳細內文：https://topick.hket.com/article/3440996/

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活得健康啲
今日 10:00
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【活得健康啲】30過後體重急增轉行健身教練　中女逆襲靚媽懷孕8個月肥胎不肥人

上一代陀B總是有種迷思，就是陀B期間大肚婆不宜隨處亂走，更應在家躺平多休息。惟隨著年代進步，現代不少孕婦都願意作出突破嘗試，其中一位便是眼前身高僅1.5米的小妮子。天生一副童顏模樣的麥倩菁（呀菁），單純看上半身，很難想像她已經37歲；纖瘦的四肢更看不出她竟是一位準媽媽，陀B已近8個月。儘管臨盤在即，但身為一位健身教練的她依然天天上班，向學生作出種種姿勢示範；當身邊不少人為她抹一額汗之時，她卻如數家珍般，道出陀B運動的多種好處。

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