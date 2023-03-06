去年受累於加息周期、經濟收縮等，本港樓價跌逾15%，終止13年升勢。不過，自去年底本港陸續放寬防疫政策，市場氣氛轉趨向好，加上地產發展商積極推出新樓盤，一二手住宅價量顯著增加，今年年頭已反彈約5至10%，樓市最壞時間已過？今集《ET財智Talk》邀請了資深投資者林一鳴，從經濟復甦、息口走向、政府政策、人口流動等因素，逐一剖析本地樓市最新走勢。立即收看
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去年受累於加息周期、經濟收縮等，本港樓價跌逾15%，終止13年升勢。不過，自去年底本港陸續放寬防疫政策，市場氣氛轉趨向好，加上地產發展商積極推出新樓盤，一二手住宅價量顯著增加，今年年頭已反彈約5至10%，樓市最壞時間已過？今集《ET財智Talk》邀請了資深投資者林一鳴，從經濟復甦、息口走向、政府政策、人口流動等因素，逐一剖析本地樓市最新走勢。立即收看
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【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看
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